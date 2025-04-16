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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Целовались под сакурами: топ-модель Алессандра Амбросио с возлюбленным отдохнули в Киото

Последний месяц известная бразильянка провела в Японии в компании бойфренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио и Бак Палмер / © Instagram Алессандры Амбросио

Бразильская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Алессандра Амбросио — опубликовала в своем Instagram серию снимков, сделанных во время прогулки по Киото. Именно в этом японском городе она решила отметить свое 44-летие.

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

Компанию ей составил бойфренд — Бак Палмер, австралийский дизайнер мужских украшений и аксессуаров. Интересно, что эти свои отношения Алессандра долго не скрывала, а наоборот, часто показывала своего возлюбленного в Сети и их совместное времяпровождение.

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

Они прогулялись по улочкам города, который славится цветением дерев сакуры в конце марта — начале апреля. Как раз это и застала пара.

Амбросио и Палмер позировали под цветущими деревьями и запечатлели на фото свой поцелуй.

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

Для прогулки модель выбрала удобную одежду — она надела лосины, кроссовки и теплый молочный кардиган.

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

/ © Instagram Алессандры Амбросио

© Instagram Алессандры Амбросио

Ранее, напомним, Алессандру Амбросио запечатлели на прогулке за руку с возлюбленным. Пара попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе.

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