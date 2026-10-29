Целовались в церкви: Никола Пельтц показала романтические фото с Бруклином Бекхэмом

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

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31-летняя Никола Пельтц поделилась романтическими кадрами с мужем — 27-летним Бруклином Бекхэмом — из поездки в Венецию. На одном из снимков супруги страстно целуются прямо в церкви, не скрывая чувств друг к другу.

Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Судя по опубликованным девушкой фотографиям, пара провела в Италии несколько незабываемых дней. Влюбленные наслаждались прогулками по городу, катались на гондоле и отдыхали в роскошном отеле. На снимках они обнимаются и целуются, демонстрируя нежность и близость.

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Никола Пельтц и Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц

Бруклин Бекхэм / © Instagram Николы Пельтц

Поездка была связана с празднованием дня рождения Дэвида Ферниша — мужа певца Элтона Джона, который является крестным отцом Бруклина. В публикации Никола поделилась впечатлениями от проведенного времени и показала моменты отдыха с близкими.

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Никола Пельтц и Дэвид Ферниш / © Instagram Николы Пельтц

Никола Пельтц и сын Элизабет Херли / © Instagram Николы Пельтц

Отметим, Никола Пельтц — дочь американского миллиардера и инвестора Нельсона Пельтца и бывшей модели Клаудии Хеффнер Пельтц. В 2022 году Никола вышла замуж за Бруклина Бекхэма, старшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов. Сейчас девушка строит свою актерскую карьеру.

Ранее, напомним, Бруклин Бекхэм показал огромное тату, посвященное жене Николе Пельтц.

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