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Цветочное платье, купальники и тельняшка: летние образы на бьюти-презентации у Днепра в Киеве
На ивенте говорили о важности повседневного использования SPF-защиты для кожи.
В Киеве состоялась презентация новых средств с SPF-защитой от украинского бренда натуральной косметики Lapush.
Мероприятие в Volna.Surf посетили инфлюэнсеры и журналисты. Для них устроили настоящий отдых с летним вайбом у Днепра. Гости катались на сапах, приняли участие в саундхилинг-церемонии и обсуждении ритуалов по уходу за кожей.
Гости ивента появились на бьюти-презентации в стильных летних образах: романтичном белом платье с цветочным принтом, тельняшке, мини-шортах, кроп-топах, легких рубашках, лонгсливах и купальниках.
Бренд напомнил о важности ежедневного использования SPF-защиты – независимо от погоды или планов в день. Он презентовал два средства, которые легко интегрируются в ежедневный ритуал заботы: солнцезащитный спрей SPF 30+ — легкий, невесомый, с пантенолом, центелой азиатской и липосомальным увлажнением и солнцезащитный крем для лица SPF 30 — деликатная формула с гиалуроновой кислотой.