Турецкие гастроли: Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем и похвасталась плоским животом

Артистка выбрала для выступления пикантный лук.
Надя Дорофеева продемонстрировала фолловерам в Instagram свой сценический образ с турецких гастролей.
На фото певица позирует в прозрачном костюме с синим принтом, который состоит из кроп-топа и брюк. Сквозь наряд просвечивается черное нижнее белье артистки. На одной руке у нее висит черно-белая клетчатая рубашка.
Звезда похвасталась плоским животом и татуировкой на руке в виде цветка.
Свой аутфит красотка дополнила легким макияжем и немного взъерошенной прической. Она томно смотрит на экран телефона.
"Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду", - подписала снимки Дорофеева.
Надя всегда подбирает для выступлений интересные стильные и сексуальные образы.
К слову, на концерте группы Tvorchi на Киевском велотреке Надя выступила в эффектном экстравагантном луке. На ней был ченый костюм в белую полоску. Он состоял из укороченного жакета с пришитым сверху розовым лифом, а также с мини-юбки с разрезом, украшенным серебристой бахромой и небольшим розовым бантиком.
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