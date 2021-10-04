Турецкие гастроли: Надя Дорофеева сверкнула нижним бельем и похвасталась плоским животом

Артистка выбрала для выступления пикантный лук.

Надя Дорофеева продемонстрировала фолловерам в Instagram свой сценический образ с турецких гастролей.

На фото певица позирует в прозрачном костюме с синим принтом, который состоит из кроп-топа и брюк. Сквозь наряд просвечивается черное нижнее белье артистки. На одной руке у нее висит черно-белая клетчатая рубашка.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Звезда похвасталась плоским животом и татуировкой на руке в виде цветка.

Свой аутфит красотка дополнила легким макияжем и немного взъерошенной прической. Она томно смотрит на экран телефона.

"Обожаю наши турецкие гастроли и обожаю свою команду", - подписала снимки Дорофеева.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя всегда подбирает для выступлений интересные стильные и сексуальные образы.

К слову, на концерте группы Tvorchi на Киевском велотреке Надя выступила в эффектном экстравагантном луке. На ней был ченый костюм в белую полоску. Он состоял из укороченного жакета с пришитым сверху розовым лифом, а также с мини-юбки с разрезом, украшенным серебристой бахромой и небольшим розовым бантиком.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

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