Турецкие каникулы: беременная Катя Осадчая показала фото в бикини

Ведущая показала, как отдыхает на пляже.
Беременная Катя Осадчая после активной работы на светских мероприятиях решила немного отдохнуть. Она улетела в солнечную Турцию. Ведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото оттуда. На нем Осадчая запечатлена на пляже. Она сидит у моря спиной к камере в черно-белом купальнике и черных очках и мило улыбается.
"Идеальный понедельник", — подписала снимок Катя.
Недавно Катя посетила премьеру украинской спортивной драмы "Пульс". Там она предстала в луке в нежных оттенках. На ней был голубой двубортный жакет, украшенный лентами из камней, белые широкие штаны и белые остроносые туфли на шпильках.
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