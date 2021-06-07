Турецкие каникулы: беременная Катя Осадчая показала фото в бикини

Ведущая показала, как отдыхает на пляже.

Беременная Катя Осадчая после активной работы на светских мероприятиях решила немного отдохнуть. Она улетела в солнечную Турцию. Ведущая опубликовала на своей странице в Instagram фото оттуда. На нем Осадчая запечатлена на пляже. Она сидит у моря спиной к камере в черно-белом купальнике и черных очках и мило улыбается.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

"Идеальный понедельник", — подписала снимок Катя.

Недавно Катя посетила премьеру украинской спортивной драмы "Пульс". Там она предстала в луке в нежных оттенках. На ней был голубой двубортный жакет, украшенный лентами из камней, белые широкие штаны и белые остроносые туфли на шпильках.

Катя Осадчая/Фото Алини Онопы

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Катя Осадча на прем'єрі українського фільму "Пульс" (9 фото)

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