Турецкие каникулы: Ирина Федишин в ярком купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Певица показала, как проводит свой отпуск в теплых краях.
Ирина Федишин с семьей уехала на отдых в теплую Турцию. Оттуда артистка опубликовала пикантные снимки.
На фото красавица предстала в ярком купальнике, состоявшем из полосатого лифа и розовых плавок. Бикини отлично сидело на стройной фигуре звезды.
Волосы она распустила и надела на глаза черные очки.
"О нашем отдыхе в Турции. В отеле, который мы выбрали, — для детей настоящий рай. Долго рассказывать, но кто следит, тот может увидеть в сториз, как круто мы здесь проводим время. Это настоящий турецкий Диснейленд с крупнейшим парком аттракционов и аквапарком. Очень много развлечений", — написала певица.
Ирина также показала фото и видео с сыновьями. На снимках она в купальнике играет с детьми на песке.
А на видео Федишин в черном топе и мини-шортах идет за руку с мальчиками на прогулку.
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