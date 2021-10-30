Турецкие каникулы: Ирина Федишин в ярком купальнике продемонстрировала стройную фигуру

Певица показала, как проводит свой отпуск в теплых краях.

Ирина Федишин с семьей уехала на отдых в теплую Турцию. Оттуда артистка опубликовала пикантные снимки.

На фото красавица предстала в ярком купальнике, состоявшем из полосатого лифа и розовых плавок. Бикини отлично сидело на стройной фигуре звезды.

Ирина Федышин / Instagram Ирины Федишин

Ирина Федышин / Instagram Ирины Федишин

Волосы она распустила и надела на глаза черные очки.

"О нашем отдыхе в Турции. В отеле, который мы выбрали, — для детей настоящий рай. Долго рассказывать, но кто следит, тот может увидеть в сториз, как круто мы здесь проводим время. Это настоящий турецкий Диснейленд с крупнейшим парком аттракционов и аквапарком. Очень много развлечений", — написала певица.

Ирина также показала фото и видео с сыновьями. На снимках она в купальнике играет с детьми на песке.

Ирина Федышин / Instagram Ирины Федишин

Ирина Федышин / Instagram Ирины Федишин

Ирина Федышин / Instagram Ирины Федишин

А на видео Федишин в черном топе и мини-шортах идет за руку с мальчиками на прогулку.

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