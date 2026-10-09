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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Писк моды
Количество просмотров
361
Время на прочтение
2 мин

Твид, необычные сумки и яркая обувь: Chanel представил коллекцию весна-лето 2027

Дизайнер вновь переосмыслил культовую эстетику Модного дома, добавив к классическим силуэтам современные детали и аксессуары, которые могут стать главными трендами следующего года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Показ Chanel весна-лето 2027

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

На Неделе моды в Париже дизайнер Матье Блази представил коллекцию весна-лето 2027, в которой переосмыслил классический стиль бренда. На подиуме были представлены твидовые костюмы, элегантные юбки, эффектные сумки и обувь с необычным декором, а среди гостей показа сияли такие звезды, как Николь Кидман и Дуа Липа.

Дизайнер действительно сумел освежить узнаваемую эстетику Модного дома, не отказываясь от его главных символов, однако под его руководством каждая вещь коллекции стала произведением искусства. В ходе работы Блази обратился к истории основательницы бренда — Коко Шанель. Её путь от строгих силуэтов к свободной и практичной одежде стал одним из источников вдохновения для его коллекции.

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ традиционно прошел в парижском Grand Palais, который украсили с размахом — под потолком паряли декоративные белые птицы, а рядом висела луна. Всего на подиуме было представлено 83 образа, и среди них было немало вещей, которые вполне могут стать модными фаворитами 2027 года и положить начало новым трендам.

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Матье Блази сделал ставку на модели с заниженной талией, которые сочетал с жакетами в тон. Такой комплект имеет узнаваемый стиль Chanel, но благодаря новому крою выглядел более современно. Не менее заметными были и сами жакеты, ведь в коллекции преобладали укороченные модели без воротников и декоративной отделки.

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Что касается аксессуаров, то на показе им тоже уделили немало внимания. На подиуме были представлены различные варианты культовых моделей Chanel. Дизайнер экспериментировал с фактурами, добавлял карманы, вязаные детали и цепочки, а также даже представил сумки, напечатанные на 3D-принтере. Одна из моделей даже вышла на подиум с винтажной сумкой, которая когда-то принадлежала Коко Шанель.

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Туфли были украшены пуговицами, бантами и бусинами — такой декор сделал даже классические модели более заметными. Вероятно, такие дизайны станут очень популярными в следующем году, как и массивные аксессуары, которые также присутствовали в коллекции. Еще один заметный акцент — широкие кожаные ремни с большой квадратной пряжкой, которые дизайнер предложил в качестве альтернативы привычным ремням из цепочек.

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Показ Chanel весна-лето 2027 / © Associated Press

Комментарии
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