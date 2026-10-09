- Дата публикации
-
- Категория
- Писк моды
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 2 мин
Твид, необычные сумки и яркая обувь: Chanel представил коллекцию весна-лето 2027
Дизайнер вновь переосмыслил культовую эстетику Модного дома, добавив к классическим силуэтам современные детали и аксессуары, которые могут стать главными трендами следующего года.
На Неделе моды в Париже дизайнер Матье Блази представил коллекцию весна-лето 2027, в которой переосмыслил классический стиль бренда. На подиуме были представлены твидовые костюмы, элегантные юбки, эффектные сумки и обувь с необычным декором, а среди гостей показа сияли такие звезды, как Николь Кидман и Дуа Липа.
Дизайнер действительно сумел освежить узнаваемую эстетику Модного дома, не отказываясь от его главных символов, однако под его руководством каждая вещь коллекции стала произведением искусства. В ходе работы Блази обратился к истории основательницы бренда — Коко Шанель. Её путь от строгих силуэтов к свободной и практичной одежде стал одним из источников вдохновения для его коллекции.
Показ традиционно прошел в парижском Grand Palais, который украсили с размахом — под потолком паряли декоративные белые птицы, а рядом висела луна. Всего на подиуме было представлено 83 образа, и среди них было немало вещей, которые вполне могут стать модными фаворитами 2027 года и положить начало новым трендам.
Матье Блази сделал ставку на модели с заниженной талией, которые сочетал с жакетами в тон. Такой комплект имеет узнаваемый стиль Chanel, но благодаря новому крою выглядел более современно. Не менее заметными были и сами жакеты, ведь в коллекции преобладали укороченные модели без воротников и декоративной отделки.
Что касается аксессуаров, то на показе им тоже уделили немало внимания. На подиуме были представлены различные варианты культовых моделей Chanel. Дизайнер экспериментировал с фактурами, добавлял карманы, вязаные детали и цепочки, а также даже представил сумки, напечатанные на 3D-принтере. Одна из моделей даже вышла на подиум с винтажной сумкой, которая когда-то принадлежала Коко Шанель.
Туфли были украшены пуговицами, бантами и бусинами — такой декор сделал даже классические модели более заметными. Вероятно, такие дизайны станут очень популярными в следующем году, как и массивные аксессуары, которые также присутствовали в коллекции. Еще один заметный акцент — широкие кожаные ремни с большой квадратной пряжкой, которые дизайнер предложил в качестве альтернативы привычным ремням из цепочек.