"Ты и твой любовник Манучаров не геи - вы п*дарасы": Маша Ефросинина обратилась к Баскову

Украинская ведущая эмоционально отреагировала на пост путинского прихвостня

Маша Ефросинина записала эмоциональное видеообращение к пропутинскому артисту Николаю Баскову в ответ на его пост, в котором он написал, что Украина показывает фейковые новости о войне и несправедливо ненавидит "братский" народ.

Пост Николая Баскова

"В первые дни проведения спецоперации по денацификации Украины и освобождения братского народа от националистического ига и безумия, а также реального сохранения нашей страны я выразил свою патриотическую позицию. Я получил огромное количество угроз и оскорблений, но мы с Вами понимаем от кого. Но, что самое важное – я почувствовал и получил поддержку многомилионной аудитории – всех и каждого. Я это чувствовал и в сети, и в обычной жизни, и на концертах.

Обратите внимание – как нас не пытаются уколоть, ничего у них не получается, потому что их система построена на лжи, извращении, они впали в либеральную прелесть, а сейчас с каждым днем впадают в отчаяние. А наша жизнь построена на правде и стремлении к справедливости. Нам нечего стыдиться.

Фейковые атаки и массовое запугивание, на которые Запад сделал ставку в информационной войне, привели к быстрой выработке иммунитета против лжи. Никакого впечатления на россиян не произвели слезы пятой колонны и уехавших "звезд" – люди восприняли это как самоочищение общества от тех, кто на самом деле никогда не был на стороне народа. Главным же консолидирующим лицом в России стал Президент, чей рейтинг сегодня в превышает рейтинги западных лидеров. И это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах. Мы должны еще внимательнее относиться к друг другу, ценить нашу сплоченность, общие ценности, помогать и поддерживать друг друга в развитии, а вместе делать жизнь в стране наполненной и интересной!!! Благодарю всех за поддержку и за сплоченность".

Видеообращение Маши Ефросининой:

"Сегодня вся лента новостей, соцсетей заполнена фотографиями из Бучи и Ирпеня Киевской области, откуда наконец-то выгнали российскую мерзость. Она бежала, эта мерзость, прихватив с собой блендеры и утюги в трусах, украшения наших женщин, предварительно изнасиловав их, убив, завернув в ковры и пытаясь сжечь их, выкинув на дорогу.

На днях мне стало известно, что в одном из регионов оккупанты играют в сафари с детьми – они просто заставляют детей бежать и стреляют им по ногам, если те недостаточно быстро бегут. В Буче нашли около 300 трупов со связанными руками, десятки из них предварительно подверглись пыткам.

Вы все знаете эти фотографии, их нещадно банить Instagram, потому что даже цифровые настройки Instagram не способны это переварить. Зато способны переварить мерзкие души Басковых, Манучаровых, Канделаки, Машковых, Красовских, Симоньян, Соловьевых и прочей утвари диктора Путина.

Я точно знаю, вы, мерзкие твари, что вы видели эти фотографии. Я точно знаю, что вы видите это видео, потому что вы не тупые. У вас есть глаза и вы все смотрите. Тупые не способны так профессионально изображать шизофрению и преклонение перед человеком, которые держит их за яйца.

Послушай, ты бл**ь, Басков, натертое ты наполированное очко, ты пишешь, что мы братский народ

Не смей никогда своим поганым языком эту фразу вообще произносить. Вы спасаете братский народ?

Мы, Украина, – "братский народ", который живет во лжи и извращении? Ложь, Николай, – это когда тебе запрещают говорить твою позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова "нет войне". Ложь и извращение – вы, гнойные пропагандисты, это когда детям в школе запрещено обсуждать войну и даже произносить это слово. Когда они поют выблядские песни "дядя Вова мы с тобой" и выкладывают на полу в букву "зю". Извращение – это, когда военный, взятый в плен в Украине, звонит своей мамаше в Россию, а она ему говорит: "Сынок, пожалуйста, ничего не говори про себя, умоляю тебя. Ко мне придут и в тюрьму заберут". Извращение – это когда выблядки российские оккупанты натыряли у наших женщин даже нижнее белье, шубы, чемоданы. Звонят своими женам и хвастаются этим, а те говорят: "Побольше, побольше греби".

Извращение и ложь – это переделанные видео из Украины с места действий. Смонтированные так, чтобы из зомбоящика лилась другая правда. Это ложь в каждом слове, которую доносят.

Вы называете меня националисткой и пропагандисткой, человека, доносящего вам это на чистом русском языке. Зачем мне это делать? Чтобы вы с концертами сюда не приезжали? Так вы давно не приезжаете.

И ты мне, Коленька, в 2014 году говорил, что мы подохнем раньше, чем случится будущее, что мы в рваных колготках приползем в Москву в поисках заработков. Не приползли?

Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички, что писать и где. Иначе как это у нескольких сотен публичных людей практически один в один те же слова в постах. Идентичная риторика, потому что те, у кого осталась хоть капля совести, просто предпочитают ее копировать копипастом и ставить себе в текст. Вот это, Коля, ложь и извращение. Живите с этим, потому что жить вам осталось недолго. Скоро вы начнете себя жрать, просто съедать. Скоро ты на свои концерты будешь приезжать за еду. Или же тебе придумают еще большую выблядство, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги.

В одном ты прав, Коля, признаю. Прав в том, что всегда отрицал то, что ты гей. Ты и твой любовник Манучаров всегда отрицали, что вы геи. Тут соглашусь, вы действительно не геи - вы п*дарасы".

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