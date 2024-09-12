У 60-летнего Брэда Питта новая девушка: как выглядит молодая возлюбленная голливудского актера

Избранницу актера зовут Инес де Рамон, и она дизайнер ювелирных украшений класса люкс.

Пара вместе с 2022 года, и между ними все довольно серьезно, ведь недавно актер даже вышел с ней на красную дорожку Венецианского кинофестиваля. Также Брэд и Инес постоянно попадают под прицел папарацци во время своих свиданий. Особенно часто их фотографируют в Нью-Йорке, вероятно, пара решила провести сентябрь в этом городе.

Всего Питт и его девушка продемонстрировали несколько образов, и можно заметить, что Инес любит жилеты, свободные брюки из натуральных тканей, трикотажные костюмы и дорогие сумки. Два лука женщины были похожи - она надела костюмы, но один был черным, а другой - в полоску.

Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото: Getty Images

Сочетала эти наряды она с удобной обувью и сумками с короткими ручками. Питт при этом был одет тоже довольно интересно, ведь сочетал белую рубашку с яркими брюками, а также надел совершенно помятый белый наряд. Смотрелось это странно, однако помятая ткань - один из трендов этого года.

Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото: Getty Images

В следующий раз Инес предпочла бежевый костюм и туфли, а вот ее избранник - желтый костюм.

Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото: Getty Images

Когда они покидали отель, то были практически в парных образах, ведь надели светлые наряды. Питт при этом был еще и в панамке.

Брэд Питт и Инес де Рамон / Фото: Getty Images

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