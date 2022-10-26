У Адель новый клип: рассматриваем роскошный образ певицы

Знаменитость снялась в видео в наряде, который уже надевала ранее.

Британская певица Адель представила клип на песню I Drink Wine, которая вошла в ее четвертый сольного альбома "30".

В ролике исполнительница с бокалом вина и бутылкой попадает в сказочное пространство, в котором плывет по реке на спасательном круге. Эта песня о том, как отпустить свое эго, и посвящена разводу Адель с Саймоном Конеки, включая тяжелые осознания состояния ее брака и жизни.

Сюрреалистическое видео, снятое Джо Тэлботом, заканчивается тем, что камера разворачивается, чтобы показать декорации, возвращая нас всех к реальности.

В видео певица появилась в роскошном сверкающем платье сложного оттенка, ведь оно переливалось с золотого в зеленый в зависимости от освещения. Длинный гламурный наряд был полностью расшит пайетками, имел длинные рукава, а его декольте украшала рюша.

Адель / Фото: скриншот с видео

Автор платья бренд Valentino и этот наряд был эксклюзивно создан для певицы еще в начале года. В феврале знаменитость появилась в это платье на BRIT Awards, чтобы как раз спеть I Drink Wine.

Адель выступает на BRIT Awards / Фото: Associated Press

Также нельзя не отметить и украшения звезды, ведь на ее руке и ухе были украшения в виде крупных цветов.

Адель / Фото: скриншот с видео

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