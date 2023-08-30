У бассейна: британская звезда реалити в черном купальнике похвасталась соблазнительной пятой точкой

Оливия Хокинс наслаждается отдыхом в Португалии.
Бывшая участница британского реалити-шоу "Остров любви" Оливия Хокинс опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Кинта-ду-Лаго.
Оливия позировала у бассейна в черном купальнике, который хорошо сидел на ее стройной фигуре. Волосы она заплела в косичку и дополнила лук черными очками и серьгами-кольцами.
На других фото Оливия похвасталась сексуальными ягодицами.
Напомним, а другая участница реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – в миниатюрном черном купальнике продемонстрировала тонкую талию и плоский живот.
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