У бассейна: британская звезда реалити в черном купальнике похвасталась соблазнительной пятой точкой

Бывшая участница британского реалити-шоу "Остров любви" Оливия Хокинс опубликовала в Instagram пикантные фотографии с отдыха в Кинта-ду-Лаго.

Оливия позировала у бассейна в черном купальнике, который хорошо сидел на ее стройной фигуре. Волосы она заплела в косичку и дополнила лук черными очками и серьгами-кольцами.

Оливия Хокинс/Instagram

На других фото Оливия похвасталась сексуальными ягодицами.

Оливия Хокинс/Instagram

Оливия Хокинс/Instagram

Напомним, а другая участница реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – в миниатюрном черном купальнике продемонстрировала тонкую талию и плоский живот.

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