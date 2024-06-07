У бассейна в пустыни: израильская модель Бар Рафаэли в бикини сверкнула фигурой

39-летняя топ-модель Бар Рафаэли показала серию снимков с очередной рабочей фотосессии. Локацией для съемок был выбран отель в пустыни. Израильтянка позировала в коричневом и белом бикини на бортике бассейна. Фигура модели и многодетной мамы выглядит потрясающе, что неудивительно, ведь она занимается спортом каждый день, чередую кардиотренировки, силовые и пилатес.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

На одном из фото Бар запечатлена с бокалом в руках. Дело в том, что съемка совпала с ее днем рождения – 4 июня. Поэтому, видимо, празднование решили не отменять.

Фото: Инстаграм Бар Рафаэли

Отметим, Рафаэли серьезно взялась за свою модельную карьеру и стала чаще появляться в промокампаниях брендов и фотосетах. Все свое время еще до недавно она уделяла воспитанию троих детей – двух дочерей и сына. Но, судя по ее публикациям в фотоблоге, она настроена возвратится в фэшн-бизнес.

Напомним, ранее топ-модель Бар Рафаэли похвасталась подтянутыми ягодицами.

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