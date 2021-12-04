У Дженнифер Лопес новый клип On My Way: рассматриваем образы звезды в видео

В клипе она появилась в нарядах от двух культовых Модных домов.
Американская суперзвезда Дженнифер Лопес выпустила новую песню On My Way и клип на нее. Эта работа была создана специально для фильма "Первый встречный" (Marry Me), в котором она сама сыграла главную роль. Премьера фильма состоится в преддверии Дня святого Валентина.
В клипе к песне, режиссером которого стал Сантьяго Сальвиче, 52-летняя Лопес предстает в двух роскошных образах: костюме двойке от бренда Balmain и платье от голландского модельера Iris van Herpen. Помог создать эти образ стилист звезды Крис Эпплтон.
Костюм Джей Ло был полностью расшит пайетками. Он состоял из широких брюк и укороченного жакета, которые Лопес дополнила однотонным топом. Завершили этот образ прическа с распущенными волосами, макияж и туфли на высоких каблуках с отрытым мысом.
Платье от Iris van Herpen было оригинального кроя: ассиметричная юбка, рукава-крылышки, открытая спина и 3D-элемены. Образ Дженнифер дополнили ботинки на платформе и высоком каблуке, а также прическа-пучок.
Читайте также:
- В платье невесты и с вуалью: красивая Дженнифер Лопес выступила на American Music Awards
- В белом платье с обнаженной спиной: Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошный лук в Вегасе
- С двумя хвостиками и в бюстье: Дженнифер Лопес появилась в эффектном луке
- В кожаном аутфите и за руку с любимым: Джей Ло и Бен Аффлек прогулялись по Манхэттену