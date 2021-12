У Дженнифер Лопес новый клип On My Way: рассматриваем образы звезды в видео

В клипе она появилась в нарядах от двух культовых Модных домов.

Американская суперзвезда Дженнифер Лопес выпустила новую песню On My Way и клип на нее. Эта работа была создана специально для фильма "Первый встречный" (Marry Me), в котором она сама сыграла главную роль. Премьера фильма состоится в преддверии Дня святого Валентина.

В клипе к песне, режиссером которого стал Сантьяго Сальвиче, 52-летняя Лопес предстает в двух роскошных образах: костюме двойке от бренда Balmain и платье от голландского модельера Iris van Herpen. Помог создать эти образ стилист звезды Крис Эпплтон.

Костюм Джей Ло был полностью расшит пайетками. Он состоял из широких брюк и укороченного жакета, которые Лопес дополнила однотонным топом. Завершили этот образ прическа с распущенными волосами, макияж и туфли на высоких каблуках с отрытым мысом.

Платье от Iris van Herpen было оригинального кроя: ассиметричная юбка, рукава-крылышки, открытая спина и 3D-элемены. Образ Дженнифер дополнили ботинки на платформе и высоком каблуке, а также прическа-пучок.

