У Джонни интимные проблемы: Эмбер Херд рассказала, как ее насиловал бывший муж

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд уже завершился не в пользу актрисы, но теперь в западной прессе обсуждают недавно всплывшие судебные документы, в которых появились весьма пикантные подробности об отношениях экс-супругов.

В документах говорится, что Джонни Депп страдает от эректильной дисфункции, которая спровоцировала предполагаемое сексуальное насилие над Эмбер Херд с использованием бутылки ликера. Это утверждают адвокаты актрисы в распечатанных судебных документах, пишет Daily Mail.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Associated Press

"Господин Депп предпочел бы не раскрывать свое состояние эректильной дисфункции, но такое состояние абсолютно имеет отношение к сексуальному насилию, когда разгневанный мистер Депп использовал бутылку для изнасилования Эмбер Херд", - говорится в заявлении адвокатов от 28 марта. Защита Эмбер утверждают, что предполагаемое состояние здоровья Деппа способствовало его агрессивному поведению по отношению к бывшей жене.

В суде Эмбер говорила, что Джонни принимал лекарства от эректильной дисфункции, но они плохо работали, он злился, а свою злость выплеснул на супругу.

"Я называла это "гневным сексом", который Джонни не мог полностью исполнить, - заявила актриса. - Он бросал меня на кровать, он делал это несколько раз, и в гневе наваливался на меня".

В мае 2022 года Эмбер дала эти показания в суде. "Я не знала, разбита ли бутылка, которую он держал во мне, - сказала она, тяжело дыша и сдерживая слезы. - Я не чувствовала этого. Я ничего не чувствовала".

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

Согласно судебным документам, это изнасилование произошло в то же время, когда Джонни получил травму пальца. Утверждалось, что Херд в гневе бросила в него бутылку водки, когда они были в Австралии.

Напомним, в апреле Эмбер Херд и Джонни Депп встретились в суде, процесс длился шесть недель, актриса пыталась доказать, что она является жертвой сексуального насилия со стороны мужа. Но ничего не вышло. Пара поженилась в 2015 году и рассталась спустя чуть больше года, прежде чем официально развестись в 2017 году.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото: Getty Images

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