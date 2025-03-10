У известной певицы лопнуло платье на модном показе: фото "пострадавшего" наряда

27-летняя певица Чаппелл Рон, под хиты Pink Pony Club и Good Luck, Babe! танцует весь мир, стала звездой Недели моды в Париже. Девушка посетила серию показов, где привлекала внимание своими эффектными образами и арт-макияжами.

Однако один из выходом обернулся для нее не наилучшим образом. Во время показа Ludovic de Saint Sernin осень-зима 2025-2026 в рамках Парижской недели она позировала фотографам в платье винного цвета на одно плечо.

Чаппелл Рон / Фото: Getty Images

Наряд был настолько тесным, что лопнул на ягодицах у певицы. Снимок она опубликовала в Instagram.

Чаппелл Рон / Фото: Chappell Roan

Возможно именно по этой причине певица надела дубленку, которая прикрывала ее ягодицы.

Чаппелл Рон / Фото: Associated Press

Но если вы думаете, что такие случаи редкость, то это не так. Во время церемонии "Оскар" у актрисы Эммы Стоун лопнуло платье, также такая ситуация случилась с моделью Крисси Тейген, у которой платье лопнуло на спине просто на светском меропряитии.

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