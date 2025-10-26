У Кары Делевинь порвалось роскошное платье перед выходом на публику: модель показала как выкрутилась

Кара Делевинь / © Associated Press

Модель и актриса Кара Делевинь посетила на прошлой неделе роскошное событие — гала-вечера в Музее американской Академии кино. На мероприятии она блистала в гламурном платье бирюзового цвета от бренда Tamara Ralph. Это было прямое платье с халтером и американской проймой, которое сверкало в свете софитов, благодаря потрясающей ткани. На шее наряд украшал цветочный декор.

Кара Делевинь / © Associated Press

Однако в своем Instagram Кара показала вторую сторону гламурной жизни, оказывается ее платье порвалось просто перед выходом и ее стилисту Джону Мамбло пришлось этот быстро исправлять. У него оказались с собой швейные принадлежности и он смог зашить платье.

В видео видно, как модель стоит босиком на тротуаре, в то время как Мамбло встает на колени, чтобы зашить большую дыру сзади.

Порваное платье Кары Делевинь / © Instagram Кары Делевинь

Шов было немного видно, но он не бросался в глаза. Кара все равно выглядела отлично.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press