У Кары Делевинь порвалось роскошное платье перед выходом на публику: модель показала как выкрутилась
Такая ситуация могла слутся с кем угодно.
Модель и актриса Кара Делевинь посетила на прошлой неделе роскошное событие — гала-вечера в Музее американской Академии кино. На мероприятии она блистала в гламурном платье бирюзового цвета от бренда Tamara Ralph. Это было прямое платье с халтером и американской проймой, которое сверкало в свете софитов, благодаря потрясающей ткани. На шее наряд украшал цветочный декор.
Однако в своем Instagram Кара показала вторую сторону гламурной жизни, оказывается ее платье порвалось просто перед выходом и ее стилисту Джону Мамбло пришлось этот быстро исправлять. У него оказались с собой швейные принадлежности и он смог зашить платье.
В видео видно, как модель стоит босиком на тротуаре, в то время как Мамбло встает на колени, чтобы зашить большую дыру сзади.
Шов было немного видно, но он не бросался в глаза. Кара все равно выглядела отлично.