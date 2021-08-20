У Кендалл Дженнер новый роман: модель встречается с известным спортсменом

Фото на своей странице спортсмен опубликовал впервые.
Младшая сестра Ким Кардашьян, 25-летняя Кендалл Дженнер, закрутила роман с олимпийским чемпионом - 24-летним баскетболистом Девином Букером. Вместе они провели выходные на живописном озере, а Девин поделился несколькими снимками с возлюбленной на своей странице в Instagram.
Кендалл позировала на небольшом катере в купальнике, при этом на шее у нее была золотая медаль, которую спортсмен выиграл на Олимпиаде в Токио. На заднем фоне развевался флаг США.
Впервые о романе модели и спортсмена заговорили еще в апреле 2020 года, но они эти слухи опровергали. А в 2021-м, на День святого Валентина, в сториз Кендал впервые появилось фото с Букером, а затем пару иногда подлавливали папарацци на улице. Однако официально никто из них свой роман так и не подтвердил.
Читайте также: В желтом бикини: Кендалл Дженнер нежится на солнце во время отдыха