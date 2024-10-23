У Кэти Холмс есть сумка от украинского бренда: что это за аксессуар и как она его стилизует

Американская актриса Кэти Холмс одна из известных нью-йоркских модниц, которая обожает стиль кэжуал, а также такие вещи как джинсы, кардиганы и сумки-шопперы. Ее часто фотографируют во время прогулок или когда она идет в театр на Бродвее, где играет.

Во время одного из своих появление на улицах города ее в очередной раз заметили по пути на работу. Кэти тогда сочетала бежевый вязаный свитер, салатовую юбку в клетчатый принт и синие туфли Мэри Джейн. На глазах у нее были солнцезащитные очки, а на голове кепка Canyons of the Unknown.

Однако наибольше наше внимание привлекла белая большая сумка-шоппер Холмс, ведь она была от украинского бренда Bevza, основанного дизайнером Светланой Бевзой. Это кожаная сумка с регулируемым ремешком и золотым лаконичным украшением в виде колоска пшеницы.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Аксессуар Холмс носит очень часто и сочетает из совершенно разными нарядами. Стоимость сумки составляет 34 730 гривен (или 831 доллар).

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Однако это не первый случай, когда Кэти надевает вещи от Bevza. В прошлом году она снялась в платье от этого украинского бренда для издания Glamour.

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