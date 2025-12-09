У красного ретро-пикапа: топ-модель Белла Хадид устроила фотосессию с бойфрендом-ковбоем

Белла Хадид с бойфрендом / © Instagram Беллы Хадид

29-летняя американская топ-модель Белла Хадид поделилась в своем Instagram результатом импровизированной фотосессии у красного ретро-пикапа, в кузове которого лежала елка. С ней на фото позировал ее бойфренд — 36-летний Адан Бануелос, профессиональным ковбоем из Техаса, специализирующемся на «cutting horses» — соревнованиях и тренировках с ездой на лошадях.

Белла была одета в джинсовое платье-бюстье, которое дополнила светлым укороченным кардиганом с мехом на манжетах и воротнике и высокими сапогами на каблуках. Адан же был в джинсах, замшевой куртке и, конечно же, ковбойской шляпе. Влюбленные на фото обнимались и целовались.

Отметим, Хадид рассказывала, что впервые увидела Бануелоса, когда отдыхала со своей мамой в Техасе. По ее словам, она сразу в него влюбилась: «Я увидела, как он вошел, и это было похоже на порыв свежего воздуха. Он просто зашел, прошел в выставочный зал. Я как раз примеряла ковбойскую шляпу. Я просто увидела его и подумала, что всегда хотела ковбоя». Интересно, что мужчина до их встречи ничего не знал о Белле и ее модельной карьере и популярности, что сыграла большое значение в их отношениях.

Ранее, напомним, Белла Хадид вышла на подиум Victoria’s Secret с крыльями и в эффектном красном белье.