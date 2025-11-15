"У меня еще есть к нему чувства": участница "Холостяка-14" шокировала Тараса Цимбалюка откровенным признанием о бывшем

Диана Зотова и Тарас Цимбалюк

Во время пятого выпуска шоу «Холостяк-14», который состоялся в Карпатах, главный герой Тарас Цимбалюк позвал на индивидуальное общение модель Диану Зотову. Кстати, она единственная участница, с которой он был знаком еще до проекта. Актер увидел ее на конкурсе красоты, после чего они переписывались в соцсети в 2022 году. И именно ей пророчили победу на шоу.

Актер сказал девушке, что не ожидал, что она придет на проект. Она ответила, что тоже этого не ожидала. И тогда Тарас спросил, почему же она решила прийти на шоу?

«Потому что у нас была история. У нас как-то не получилось, не знаю почему. Не то время, не то место возможно — так я себе это объясняю. Потом я увидела, что у тебя появились отношения, у меня были свои отношения», — рассказала модель.

Тарас спросил у Дианы, завершились ли эти отношения, о которых она сказала. Девушка ответила, что да. На что холостяк ответил, что он видел в интернете статью, что Диана якобы находится еще в отношениях.

«Я считала, что они завершились навсегда, но, когда я пришла на проект, он (бывший парень, - прим.ред.) начал меня искать, пытался со мной как-то связаться. Я узнала, что у него еще не исчезли чувства ко мне. Поэтому я не знаю на самом деле, как здесь правильно поступить. Я не могу отпустить эту историю, я не могу отпустить этого человека, потому что у меня еще есть к нему чувства глубокие», — призналась Диана.

Актер был шокирован от услышанного и не понимал, для чего девушка пришла на проект, если любит другого. Он предположил, что Диана после первой вечеринки летала именно к своему бывшему, сказав Цимбалюку, что едет на съемки по работе.

После этого признания Тарас твердо решил попрощаться с моделью. Он не видел смысла дальше с ней разговаривать.

«Я хочу глубоких чувств в своей жизни. И, самое главное, что я к этому готов, поэтому я тебя проведу», — сказал Тарас Диане.

«Я даже не думала, что так может произойти, и, что так может произойти со мной», — прокомментировала Диана свой выход из проекта.

Диана Зотова

Тарас провел девушку к машине и на прощание коротко сказал: «Все, пока».

В комментарии Зотова добавила, что хотела с Тарасом поговорить на эту тему, но она не ожидала, что этот разговор произойдет так быстро.

«Я вспоминаю просто еще нашу переписку. Говорит, что я ей нравлюсь, пишет мне это, потом исчезает. Потом, когда я сам, она не проявляет ко мне никакого интереса. Потом она приходит на проект. Ситуация очень странная. На уровне абсурда», — прокомментировал Цимбалюк.