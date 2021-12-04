"У меня нет привычки писать гадости незнакомым людям": "Холостячка" Злата Огневич ответила хейтерам

Певица отреагировала на негативные комментарии в ее сторону.

После финала второго сезона реалити-шоу "Холостячка" на главную героиню – Злату Огневич – обрушился шквал негативных комментариев. Одни хейтеры раскритиковали ее за выбор в финале Андрея Задворного, а не их фаворита – Дмитрия Шевченко. Другие критиковали артистку за ситуации во время проекта, которые им не понравились.

Злата Огневич и Андрей Задворный / Instagram Холостяк СТБ

Злата опубликовала в Instagram пост с новым фото, в котором ответила хейтерам:

Злата Огневич/Фото Оксаны Кирик / Instagram Златы Огневич

"Уникальный проект #Холостячка, который, кроме романтической истории, человеческих отношений, еще и обнажает самые потайные двери в души общества.

В свою очередь, я не буду переходить на оскорбления в вашу сторону, так как это ровным счетом НИЧЕГО не даст. Мой любимый вопрос: "Чтобы ЧТО?" Вот эти все комментарии (от абсолютно незнакомых людей) меня глубоко удивляют. Например, у меня нет привычки писать гадости незнакомым людям - для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону)) А вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно и выпустили ракету в комментариях)) Только вот, у настоящих ракет, тех, что вверх и к свету - другое топливо. Все, что вы видите во мне — это не мое, это ваше. Мое — это то, что я вижу в вас".

Напомним, на финальной церемонии Огневич продемонстрировала нежный образ в полупрозрачном платье с глубоким декольте и высоким разрезом.

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