"У моего папы был "Роллс-Ройс": Виктория Бекхэм выпустила футболку по мотивам мема о себе

У звезды отличное чувство юмора и главный мем о себе оне удачно монетизировала.
Британский модельер экс-звезда поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм оказалась в центре внимания после выхода документального четырехсерийного сериала "Бекхэм" о карьере и становлении ее мужа Дэвида Бекхэма.
Причиной пристального внимания стал эпизод, где Виктория рассказывает о своей семье.
В одной из серий Виктория рассказывала о своем детстве, утверждая, что ее семья была из "рабочего класса". Услышав это из соседней комнаты в интервью жены вмешался Дэвид, попросил ее отвечать честно, а затем спросил на какой машине отец отвозил ее в школу. После непродолжительного препирательства Виктория призналась, что в те годы у ее отца был "Роллс-Ройс".
Момент стал вирусным: одни нашли его забавным, другие осудили звезду за то, что она пытается изобразить из себя ту, кем не является. Тем не менее, Виктория решила получить из этого выгоду и монетизировать - она запустила в продажу футболки с надписью "У моего папы был "Роллс-Ройс" и сама же в ней и сфотографировалась.
На сайте бренда Victoria Beckham футболка продается за 110 фунтов стерлингов (это около 5 тысяч гривен).
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