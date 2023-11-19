"У моего папы был "Роллс-Ройс": Виктория Бекхэм выпустила футболку по мотивам мема о себе

У звезды отличное чувство юмора и главный мем о себе оне удачно монетизировала.

Британский модельер экс-звезда поп-группы Spice Girls Виктория Бекхэм оказалась в центре внимания после выхода документального четырехсерийного сериала "Бекхэм" о карьере и становлении ее мужа Дэвида Бекхэма.

Причиной пристального внимания стал эпизод, где Виктория рассказывает о своей семье.

В одной из серий Виктория рассказывала о своем детстве, утверждая, что ее семья была из "рабочего класса". Услышав это из соседней комнаты в интервью жены вмешался Дэвид, попросил ее отвечать честно, а затем спросил на какой машине отец отвозил ее в школу. После непродолжительного препирательства Виктория призналась, что в те годы у ее отца был "Роллс-Ройс".

Дэвид Бекхэм разоблачил во лжи жену Викторию о ее "бедном" детстве

Момент стал вирусным: одни нашли его забавным, другие осудили звезду за то, что она пытается изобразить из себя ту, кем не является. Тем не менее, Виктория решила получить из этого выгоду и монетизировать - она запустила в продажу футболки с надписью "У моего папы был "Роллс-Ройс" и сама же в ней и сфотографировалась.

Виктория Бекхэм / Фото: Instagram Виктории Бекхэм

На сайте бренда Victoria Beckham футболка продается за 110 фунтов стерлингов (это около 5 тысяч гривен).

Футболка Виктории Бекхэм

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