У нее есть еще одно: Анна Винтур опять повторила свой образ, но теперь платье было синим

На благотворительном мероприятии Hope Rising Винтур 74-летняя Анна Винтур появилась в синем платье с длинными рукавами со складками, а также крупным цветочным принтом.

Украшал наряд разрез на юбке с черной кружевной вставкой ткани и еще Винтур его дополнила любимым колье на шее с большими камнями.

Обула журналистка босоножки желтого цвета и с текстурной кожи и несколькими ремешками.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Однако эта модель платья у нее уже есть, но в зеленом цвете. Платье с принтом от Prada она носила и с разрезом на юбке и просто прямое.

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Анна Винтур / Фото: Associated Press

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