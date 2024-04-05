Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

У нее есть еще одно: Анна Винтур опять повторила свой образ, но теперь платье было синим

У нее есть еще одно: Анна Винтур опять повторила свой образ, но теперь платье было синим

Анна Винтур / Фото: Getty Images

Главный редактор американского издания Vogue, похоже, очень полюбила бренд Prada, а точнее одну конкретную модель шелкового платья.

На благотворительном мероприятии Hope Rising Винтур 74-летняя Анна Винтур появилась в синем платье с длинными рукавами со складками, а также крупным цветочным принтом.

Украшал наряд разрез на юбке с черной кружевной вставкой ткани и еще Винтур его дополнила любимым колье на шее с большими камнями.

Обула журналистка босоножки желтого цвета и с текстурной кожи и несколькими ремешками.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images

Однако эта модель платья у нее уже есть, но в зеленом цвете. Платье с принтом от Prada она носила и с разрезом на юбке и просто прямое.

Анна Винтур / © Getty Images
Анна Винтур / Фото: Getty Images
Анна Винтур / © Associated Press
Анна Винтур / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация