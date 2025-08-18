У нее есть все модели: Кэтрин Зета-Джонс рассказала о своей любимой сумке

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

Реклама

55-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс дала интервью изданию Sunday Times, в котором отметили, что она и ее муж Майкл Дуглас владеют четырьмя объектами недвижимости — двумя домами в Нью-Йорке, одним в Канаде и одним в Испании, а также немного рассказала о нарядах, на которые готова тратить деньги.

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

«Я хожу по всем винтажным магазинам Парижа, — поделилась она. — Покупаю вещи, которые, скорее всего, никогда не надену, например, шикарные накидки, просто отличные вещи. Сейчас я обожаю классику Yves Saint Laurent. Вечерние платья меня просто захватывают».

Кэтрин Зета-Джонс / © Associated Press

«Для меня джинсы — это просто джинсы. Тратить 200 фунтов на белую футболку? Нет», — продолжила она. «Но когда дело доходит до высокой моды, красивой вышивки бисером, мастерства… я обожаю театр моды».

Реклама

Зета-Джонс передала свою любовь к моде и изящным вещам своей 22-летней дочери Кэрис.

«Ей очень нравится мой гардероб», — рассказала звезда. «У меня, пожалуй, самая большая коллекция сумок Fendi Baguette, и она только что нашла еще одну в доме моей мамы. У меня есть все: от джинсовой ткани до жемчуга и пайеток».

В настоящее время сумка Fendi Baguette продается по цене от 2500 до 11 500 долларов.

«Карла Фенди постоянно дарила мне их, как раз когда они были особенно актуальны», — добавила она.

Реклама

Кэтрин Зета-Джонс на арзхивном фото. Актриса держет в руке сумку от Fendi / © Getty Images

Напомним, что дочь актрисы уже привдекала внимание тем, что надевала ее наряд — нежно-розовое платье на тонких бретельках и кружевными вставками. Автором платья является французский модельер Эмануэль Унгаро и оно входило в коллекцию осень-зима 1999 года.