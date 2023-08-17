У нее "филлерное лицо": пластический хирург рассказал, какие "уколы красоты" делала Ким Кэттролл

По словам эксперта, звезда на протяжении многих лет посещает косметологов и делает "уколы красоты", поэтому ее внешность изменилась.

С момента выхода сериала "Секс в большом городе" прошло уже 25 лет и, конечно же, главные героини этого проекта кардинально изменились.

Ким Кэттролл и Сара Джессика Паркер. 2009 год / Фото: Getty Images

Исполнительнице роли Саманты Джонс - актрисе Ким Кэттролл - сейчас уже 66 лет и она открыто говорит, что для сбережения молодости пользовалась услугами косметологов и делала так называемые "уколы красоты".

По словам пластического хирурга Ричарда Вестрайха, она не делала серьезных хирургических вмешательств. В эксклюзивном интервью The US Sun он рассказал, что именно сделала актриса.

Ким Кэттролл / Фото: Getty Images/Fotobank

"Похоже, Ким не перенесла никакой операции, но ввела прогрессивный филлер. Ранее она уже призналась, что использует ботокс и филлеры. У нее, вероятно, было больше всего наполнителя из ее коллег по сериалу. До сих пор у Ким были довольно выраженные носогубные складки и линии от угла рта вниз, теперь их нет, поэтому вы можете видеть наполнитель в нижней части ее носогубных складок, где над уголком рта есть эта маленькая шишка. Я думаю, что Ким более комплексно относится к ботоксу и наполнителям. Таким образом, она, возможно, тратила около 5000 долларов на филлеры и ботокс в год в течение 20 лет".

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Также врач отметил, что у Ким начинает развиваться "филлерное лицо", которое выглядит опухшим.

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Ким Кэттролл / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее мы рассказывали, кто из современных монарших особ менял внешность и делал "уколы молодости".

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