У нее глаза матери: 15-летняя дочь Анджелины Джоли от Брэда Питта вышла в свет

Актриса призналась, что ее дочь была "действительно крутым помощником" на протяжении всего процесса производства этого мюзикла.

11 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" - спектакля-адаптации одноименного криминального фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. В этом проекте актриса Анджелина Джоли являлась продюсером, а помогала ей с этой работой 15-летняя дочь Вивьен.

Анджелина Джоли / Фото: Associated Press

Именно поэтому подросток вышла на красную дорожку с матерью. На Вивьен был свободный синий комбинезон и кеды, волосы она уложила на один бок.

Девочка очень похожа на обоих своих известных родителей, но вот цвет глаз у нее, конечно же, мамин.

Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт / Фото: Getty Images

Также на одном из фото заметно, что посетил это мероприятие и сын Джоли Пакс, но на красную дорожку не вышел.

Анджелина Джоли и ее дети / Фото: Associated Press

Во время мероприятия у лауреата премии "Оскар" спросили, кто является "самым большим театральным руководителем" в их семье, она сразу же подтвердила, что это Вивьен.

"Вив. Определенно Вив", - говорит Джоли. "Она меня поправит. Она скажет: "Разве ты не читал памятку?" Мы должны это сделать, мы должны пройти через это". Она была очень крутым помощником. Она относится к этому очень-очень серьезно".

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