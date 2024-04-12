У нее глаза матери: 15-летняя дочь Анджелины Джоли от Брэда Питта вышла в свет

Актриса призналась, что ее дочь была "действительно крутым помощником" на протяжении всего процесса производства этого мюзикла.
11 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера бродвейского мюзикла "Аутсайдеры" - спектакля-адаптации одноименного криминального фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года. В этом проекте актриса Анджелина Джоли являлась продюсером, а помогала ей с этой работой 15-летняя дочь Вивьен.
Именно поэтому подросток вышла на красную дорожку с матерью. На Вивьен был свободный синий комбинезон и кеды, волосы она уложила на один бок.
Девочка очень похожа на обоих своих известных родителей, но вот цвет глаз у нее, конечно же, мамин.
Также на одном из фото заметно, что посетил это мероприятие и сын Джоли Пакс, но на красную дорожку не вышел.
Во время мероприятия у лауреата премии "Оскар" спросили, кто является "самым большим театральным руководителем" в их семье, она сразу же подтвердила, что это Вивьен.
"Вив. Определенно Вив", - говорит Джоли. "Она меня поправит. Она скажет: "Разве ты не читал памятку?" Мы должны это сделать, мы должны пройти через это". Она была очень крутым помощником. Она относится к этому очень-очень серьезно".
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