У нее идеальная фигура: стройная Николь Кидман в драматическом луке посетила модное шоу

Звезда оделась для мероприятия в монохромный наряд, но сияла ярче всех.

57-летняя актриса Николь Кидман опять надела черный цвет, который явно один из любимых в ее гардеробе. Однако в этот раз в таком образе она появилась не на красной дорожке, а на Неделе моды в Париже.

Николь посетила показ Модного дома Balenciaga, который презентовал коллекцию прет-а-порте весна-лето 2025.

На знаменитости было обтягивающее платье с высокой горловиной и длинными рукавами. Этот лук она надела в сочетании с плотными колготками и туфлями на каблуках.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Также Кидман добавила в образ солнцезащитные очки, сумку с короткой ручкой и несколько лаконичный украшений. В день показа на улице лил дождь, поэтому прическа Николь немного испортилась.

Николь Кидман / Фото: Getty Images

Напомним, что Николь - амбассадор бренда Balenciaga и летом этого года она даже взяла на шоу бренда свою дочь Сандэй Роуз Кидман-Урбан. Для 16-летней девочки это был первые показ от кутюр, который она посетила с матерью.

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