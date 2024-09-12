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У нее идеальные ноги: Деми Мур в мини-платье на вечеринке в Торонто

У нее идеальные ноги: Деми Мур в мини-платье на вечеринке в Торонто

Деми Мур / Фото: Getty Images

Светлый наряд идеально контрастировал с бронзовым загаром женщины.

61-летняя актриса Деми Мур посетила вечеринку Variety Cover Party, которая проводилась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. На этом мероприятии женщина произвела впечатление луком, поскольку он подчеркивал ее стройные ноги.

На Мур было оригинальное мини-платье от бренда Coperni из коллекции осень-зима 2024. Оно имело высокую горловину, короткие рукава и объемную юбку.

Платье актриса носила в сочетании с черными туфлями на ремешках от Paris Texas, украшениями от Shay Jewelry и прической-хвостом.

Деми Мур / © Getty Images
Деми Мур / Фото: Getty Images

Также в рамках кинофестиваля Мур посетила еще одну вечеринку, но выбрала для нее уже красное кожаное платье от Proenza Schouler, которое надела в сочетании с босоножками от Aquazzura и серьгами Tiffany & Co.

Деми Мур / © Getty Images
Деми Мур / Фото: Getty Images

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