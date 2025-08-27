ТСН в социальных сетях

У нее идеальный пресс: Зои Кравиц в особом наряде черного цвета пришла на премьеру фильма

Голливудская звезда надела наряд вдохновленный старой коллекцией ее любимого бренда.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Associated Press

Дочь певца Ленни Кравица появилась на премьере фильма в Нью-Йорке и произвела фурор эффектным нарядом от бренда Saint Laurent. Актриса носила кастомный ансамбль черного цвета, который включал топ с фигурным декольте и длинными рукавами, и длинную юбку со складками.

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Наряд идеально смотрелся на миниатюрной фигуре Зои и подчеркивал ее пресс.

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Образ актриса дополнила лаконичным макияжем, прической с распущенными волосами и черными босоножками на каблуках.

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Ансамбль Кравиц был вдохновлен нарядом из коллекции Saint Laurent прет-а-порте весна-лето 1990, который прошол во время Парижской недели моды в октябре 1989 года. Наряд тогда демонстрировала модель Ясмин Гаури.

Ясмин Гаури, Париж, 1989 год / © Getty Images

Ясмин Гаури, Париж, 1989 год / © Getty Images

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

