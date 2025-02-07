У нее новый роман: Оливию Уайлд с ее новым бойфрендом запечатлели на баскетбольном матче

40-летняя актриса и 36-летний бывший баскетболист сидели в первом ряду на Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе и смотрели игру между Los Angeles Lakers и Golden State Warriors.

Оливия была в белой футболке и черных брюках, у нее на лице был очень легкий макияж и волосы распущены, а ее бойфренд был одет в черную толстовку, штаны цвета хаки и черную бейсболку.

Дэйн Дилигро и Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

О романе пары стало известно в январе 2025 года. Ранее актриса с января 2021 по ноябрь 2022 года состояла в отношениях с певцом и актером Гарри Стайлзом. Пара рассталась друзьями. Также у Оливии есть двое детей – дочь и сын от ее партнера Джейсона Судейкиса.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

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