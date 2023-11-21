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У нее новый роман: папарацци узнали, с кем встречается Эмили Ратажковски

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
131
Время на прочтение
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У нее новый роман: папарацци узнали, с кем встречается Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Модель Эмили Ратажковски попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.

Звезда прогуливалась улицами города и ее запечатлели репортеры. 32-летняя модель выглядела шикарно в зелено-белой дубленке с меховой отделкой, серых узких брюках и высоких сапогах на каблуках с "коровьим" принтом.

Эмили распустила волосы, надела черные солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца в уши. Выглядела девушка, как всегда, стильно.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Напомним, Эмили сейчас приписывают роман с французским актером Стефаном Баком. Пару уже видели вместе на прогулке и даже фотографировали папарацци во время поцелуя.

Стефан Бак / © Associated Press
Стефан Бак / Фото: Associated Press

Летом 2022 года Ратажковски разошлась с мужем Себастьяном Бир-Маклардом, от которого родила сына Сильвестра, а впоследствии развелась с ним. Мужчина изменял звезде.

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Дата публикации
Просмотры
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