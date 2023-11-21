У нее новый роман: папарацци узнали, с кем встречается Эмили Ратажковски

Модель Эмили Ратажковски попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.
Звезда прогуливалась улицами города и ее запечатлели репортеры. 32-летняя модель выглядела шикарно в зелено-белой дубленке с меховой отделкой, серых узких брюках и высоких сапогах на каблуках с "коровьим" принтом.
Эмили распустила волосы, надела черные солнцезащитные очки и золотые серьги-кольца в уши. Выглядела девушка, как всегда, стильно.
Напомним, Эмили сейчас приписывают роман с французским актером Стефаном Баком. Пару уже видели вместе на прогулке и даже фотографировали папарацци во время поцелуя.
Летом 2022 года Ратажковски разошлась с мужем Себастьяном Бир-Маклардом, от которого родила сына Сильвестра, а впоследствии развелась с ним. Мужчина изменял звезде.
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