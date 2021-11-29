У нее отличная фигура: Хилари Дафф подловили папарацци в Лос-Анджелесе

Актриса и певица Хилари Дафф продемонстрировала на этих выходных свою стройную фигуру, когда ее подловили в Лос-Анджелесе папарацци.

Звезда и кумир подростков нулевых стояла возле своего автомобиля и пыталась найти ключи в серебристой сумке от бренда Bottega Veneta.

После рождения третьего ребенка Хилари усердно работает над своей фигурой в зале, и, как видим, ей все удается. На фото она была запечатлена в легинсах, кофте и кроссовках. Волосы звезды были собраны в хвост, а на глаза она надела солнцезащитные очки.

Хилари Дафф / Getty Images

Кстати, совсем скоро знаменитость появится в новом сериале - спин-оффе сериала "Как я встретил вашу маму", но вот только новое шоу будет называться "Как я встретила вашего папу". Сериал будет повествовать о женщине по имени Софи, которая рассказывает сыну в будущем о том, как встретила в 2021 году его отца.

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