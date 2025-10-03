ТСН в социальных сетях

У нее отлично получилось: звезда сериала "Большая маленькая ложь" продефилировала на показе

Мероприятие состоялось в рамках Недели моды в Париже.

Юлия Каранковская
Лора Дерн

Лора Дерн / © Getty Images

58-летняя американская актриса Лора Дерн, которая сыграла в культовом сериале «Большая маленькая ложь», попробовала себя в качестве модели.

Она вышла на подиум во время показа женской одежды от бренда Gabriela Hearst.

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн / © Getty Images

Лора продемонстрировала длинное платье из коллекции весна-лето 2026. Это был серебристый наряд лаконичного фасона, но со сложным дизайном, ведь платье было полностью расшито небольшими 3D цветами.

На подиуме Лора продефилировала как настоящий профессионал — шла очень уверенно. Роль модели ей к лицу, как и платье, которое она демонстрировала. Образ актриса на подиуме также дополнили не туфли на каблуках, а удобніе босоножки белого цвета.

Лора Дерн / © Getty Images

Напомним, что HBO подтвердил — культовый сериал «Большая маленькая ложь» вернется с третьим сезоном. Сценарий первой серии напишет Франческа Слоун («Мистер и миссис Смит»), которая также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Э. Келли, Николь Кидман и Риз Уизерспун. Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун снова появятся в главных ролях, а зрители ожидают также возвращения других звезд сериала, среди которых Шейлин Вудли, Зои Кравиц и Мерил Стрип.

