У нее невероятная фигура: стильную и стройную Викторию Бекхэм сфотографировали с мужем в Нью-Йорке

Британский модельер Виктория Бекхэм прилетела на прошлой неделе в Нью-Йорк, чтобы провести ряд мероприятий в поддержку своего бьюти-бренда, в частности она встретилась с покупателями в универмаге Bergdorf Goodman, а также заглянула в редакцию Vogue на интервью и на телеканал.

Неоднократно звезду фотографировали, когда она покидала свой отель в самом центре города. Каждый раз знаменитость была одета очень стильно и в основном в вещи от своего бренда. Вместе в ней в "Большое яблоко" прилетел и ее знаменитый муж - экс-футболист Дэвид Бекхэм.

Вчера пару опять подловили папарацци, когда они покидали отель. На Виктории был свитшот и потрясные черные легинсы, которые подчеркивали ее невероятно стройную фигуру. Свой лаконичный лук она дополнила ботинками на каблуках и солнцезащитными очками. Муж дизайнера отдал предпочтение футболке, штанам от Céline и серой куртке. Также известный футболист решил надеть белые носки со слипонами и солнцезащитные очки. В реке у Дэвид была объемная сумка.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

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