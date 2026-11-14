"У него даже кольцо осталось": участница "Холостяка" поразила Кравцова подробностями своего развода

Диана Зотова

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В пятом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-15» главный герой Вячеслав Кравцов пригласил на индивидуальное свидание Диану Зотову, с которой решил откровенно поговорить о ее прошлых отношениях и разводе.

Свидание прошло в романтической обстановке — на воздушном шаре. Вячеслав признался, что у него к девушке немало вопросов, и один из главных касался ее брака, который до сих пор официально не расторгнут.

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Напомним, в предыдущем выпуске Диана рассказала, что находится в процессе развода, однако все юридические вопросы оставила на усмотрение мужа, с которым в последний раз общалась полгода назад.

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«Я сразу сказала, что этим заниматься не буду, вся ответственность за это лежит на нем, потому что есть вещи, которые, на мой взгляд, должен решать мужчина: договариваться с юристами, готовить документы, решать вопросы с имуществом», — объясняла тогда участница.

Во время встречи Кравцов решил выяснить, почему Диана полностью доверила процесс развода своему бывшему избраннику и не контролирует его.

«Инициатором вашего развода была ты, но ты полностью доверилась ему в том, что он будет заниматься всеми юридическими процедурами. Ты следишь за этим? Это может занять много времени», — спросил Холостяк.

Вячеслав Кравцов и Диана Зотова/Фото stb.ua

Зотова пояснила, что решение о разводе было обоюдным, а все юридические вопросы решает муж с помощью своих адвокатов.

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Вячеслав заметил, что юристы могут защищать в первую очередь интересы ее мужа, однако ответ Дианы его удивил.

«Мне вообще все равно. Когда мы расставались, я сказала, что мне ничего не нужно ни из имущества, ни из каких-то прав, ни из его контрактов. Даже кольцо осталось у него, все драгоценные украшения остались у него. Мне от него ничего не нужно. Как его адвокат решит, для меня это абсолютно нормально, я ни на что не претендую», — призналась участница.

Кравцов высказал предположение, что муж Дианы может намеренно затягивать процесс развода. Однако девушка заверила, что не верит в такое развитие событий, ведь ее бывший супруг также заинтересован в том, чтобы как можно скорее расторгнуть брак.

«Я знаю, что он не будет затягивать процесс, потому что он, прежде всего, тоже заинтересован в том, чтобы все закончить, чтобы дальше продолжать жить своей жизнью, покупать свою недвижимость. И я знаю, что документы уже поданы, это уже факт», — сказала Зотова.

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Диана также подчеркнула, что совершенно не поддерживает связь с мужем и не хочет возобновлять общение даже ради юридических формальностей.

«Мы вообще не общаемся. Если это можно сделать без него и при этом не поддерживать никакого контакта, то для меня это лучший вариант», — добавила она.

После откровенного разговора Вячеслав поделился своими впечатлениями от услышанного. По его мнению, Диана была искренна в браке, а ее нежелание претендовать на имущество и общаться с мужем может свидетельствовать о неприятных событиях в прошлых отношениях.

«Она действительно вступила в эти отношения искренне. У нее не было никаких мотивов. То, что она хочет как можно скорее уйти, свидетельствует о том, что там произошло что-то такое, что ей очень неприятно, и она вообще не хочет общаться, хочет оставить ему все, что у них было, и поставить жирную точку», — прокомментировал Кравцов.

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