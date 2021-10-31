У них двойня: Джорджина Родригес снова беременна от Криштиану Роналду

У них двойня: Джорджина Родригес снова беременна от Криштиану Роналду

Криштиану Роналду не спешит жениться на Джорджине Родригес. Но счастлив, что его девушка снова носит под сердцем ребенка, и даже не одного.

Недавно футболист сообщил на своей странице в Instagram, что Джорджина беременна двойней. "Рад сообщить, что мы ждем двойню. Наши сердца полны любви — мы не можем дождаться встречи с вами", - написал спортсмен в подписи к снимку на котором они запечатлены лежа на кровати, а в рука у Роналду снимок с УЗИ.

Пресса пишет, что Джорджина Родригес сейчас приблизительно на 12-й неделе своей второй беременности. У пары, напомним, есть общая дочь Алана, которой три года, а также Криштиану воспитывает 11-летнего сына Криштиану (имя матери ребенка футболист держит в секрете) и 4-летних близнецов Еву и Матео, рожденных суррогатной матерью.

Джорджина Родригес / Associated Press

Джорджину и Криштиану несколько раз подозревали в помолвке, и сама модель публично говорила, что хочет замуж. Впрочем, Криштиану почему-то не торопится связывать себя узами брака.

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