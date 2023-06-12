У них одинаковый вкус: Ники Хилтон и ее мама пришли на модный показ со странными аксессуарами

Они часто вместе посещают модные показы и светские вечеринки.

В шведском городе Стокгольме 11 июня состоялся показ круизной коллекции 2024 бренда Max Mara. Мероприятие проходило в городской ратуше, а посетили его многие медийные личности. Одними из гостей показа стали светские львицы Ники Хилтон и ее мама Кэти Хилтон.

Женщины появились перед камерами в длинных легких нарядах от бренда. На Ники было зеленое платье с высокой горловиной и короткими рукавами, а вот Кэти надела черно-белый комбинезон с длинными асимметричными рукавами.

Мама и дочь также сделали красивые укладки, дополнили образы украшениями и гламурными макияжами.

Ники и Кэти Хилтон / Фото: Getty Images

Однако необычными деталями образов, которые показали, что у них похожий вкус, стали также два аксессуара: у Кэти в руке была сумка в виде барашка, а у Ники на руке красовался браслет в виде кошки с усами.

Сумка Кэти Хилтон / Фото: Getty Images

Браслет Ники Хилтон / Фото: Getty Images

Читайте также: