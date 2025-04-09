У них похожий вкус: Линдсей Лохан скопировала образ Памелы Андерсон

Линдсей Лохан / © Associated Press

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Линдсей Лохан, которую многие помнят по ее детским ролям в семейных комедиях, посетила на прошлой неделе церемонию вручения премии Big Screen Achievement Awards, которая прошла в рамках фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе.

На этом мероприятии актриса получила награду CinemaCon Vanguard Award, за свои достижения в кинематографе. А вот наряд она надела от известного бренда Jacquemus — платье со складками и открытыми плечами.

Линдсей Лохан / © Associated Press

Линдсей выглядела в этом наряде нарядно и элегантно, однако она не единственная селебрети, кому понравилось это платье. В феврале этого года в практически идентичном платье, но белого цвета, на красную дорожку вышла актриса Памела Андерсон.

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Звезда «Спасателей Малибу» пришла в этом этом платье на 78-ю церемонию вручения кинопремии Британской академии кино, более известная как BAFTA. У ее платья, в отличии от наряда Линдсей, был шлейф.

Памела Андерсон / © Associated Press

Образы Памелы другие актрисы копируют не впервые. Также ранее 21-летняя звезда популярного и нашумевшего сериала «Очень странные дела» — Милли Бобби Браун — опубликовала в Instagram фото в платье, которое является ее ровесником. Девушка позировала в платье золотого цвета от Versace, которое было разработано Донателлой Версаче для коллекции весна-лето 2005 и когда-то такое же носила Памелла.

Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан / © Associated Press Линдсей Лохан / © Getty Images Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Getty Images