У них похожий вкус: Сальма Хайек и невеста миллиардера Безоса выбирают похожие украшения

Лорен Санчес - невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - посетила одно из самых громких мероприятий года - Vanity Fair Oscar Party. Это ежегодная вечеринка со звездными и богатыми гостями, которая проводится после церемонии вручения премии "Оскар".

55-летняя женщина вышла на фотоколл в белом платье с роскошным шлейфом, которое для нее создал бренд Oscar de la Renta. Шею Лорен украшало колье от бренда Lorraine Schwartz с огромными изумрудами.

Лорен Санчеc на Vanity Fair Oscar Party / Фото: Associated Press

Однако она не единственная знаменитость, которая выбрала подобное украшение для светского выхода в свет. Похожее колье также носила актриса Сальма Хайек на недавней церемонии "Золотой глобус". Вот только колье Сальмы украш еще центральный камень-кулон.

Сальма Хайек на церемонии "Золотой глобус" / Фото: Associated Press

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