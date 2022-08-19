У них таки роман: Гарри Стайлза и Оливию Уайлд заметили на свидании

Зимой прошлого года светская хроника взорвалась от новости об предположительном романе британского певца Гарри Стайлза и американской актрисы Оливия Уайлд. Тогда пару заметили вместе на свадьбе менеджера Стайлза - Джеффри Азоффа. Никто из знаменитостей ничего про свой роман не комментировал и на красных дорожках они вместе не появлялись.

Тем не менее об отношениях знаменитостей продолжали говорить. Впервые на публике они появились 15 марта этого года - певец и актриса шли по центру Лондона, болтали и держались за руки.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлз / Фото: Getty Images

А вот вчера, 18 августа, знаменитости опять подтвердили свои отношения. Гарри и Оливию заметили на свидании возле итальянского ресторана в Нью-Йорке. После ужина пара держась за руки покинула заведение.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлз / Фото: Getty Images

На Оливии была темно-синяя футболка и юбка в H&M в красивый принт. Образ звезды дополнили кроссовки и несколько лаконичных украшений. Гарри надел серые штаны, белые кеды и довольно оригинальную ажурную вязаную кофту.

Оливия Уайлд и Гарри Стайлз / Фото: Getty Images

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