У них все хорошо: Адель опять засветила кольцо на свидании с Ричем Полом

У них все хорошо: Адель опять засветила кольцо на свидании с Ричем Полом

Пока о помолвке они ничего не рассказывают, но певица уже некоторое время появляется с кольцом на безымянном пальце левой руки.

Некоторое время в Сети ходили слухи, что Адель и ее бойфренд Рич Пол переживают трудные времена и якобы именно из-за ссоры с ним певица отменила свой концерт в Лас-Вегасе за 24 часа до начала. Однако Адель сама опровергла эту информацию опубликовав пост, в котором сообщила, что выступает на BRIT Awards и передала привет от Рича.

"Привет, я очень рада сообщить, что выступаю на Brits на следующей неделе! А еще я загляну к Грэму, чтобы поболтать на диване, пока я тоже в городе! Я с нетерпением жду этого! О, и Рич передает привет", - написала тогда звезда.

На церемонии BRIT Awards певица вызвала много вопросов, ведь появилась на красной дорожке с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Многие предположили, что она и Рич помолвлены, однако они никак это не комментировала.

Адель / Associated Press

Однако вчера пара вместе вышла на публику, и на Адель опять было тоже самое кольцо, однако в этот раз, видимо, чтобы не привлекать лишнее внимание, она его перевернула.

Адель и Рич Пол / Getty Images

Кольцо Адель / Getty Images

Пара приехала в Кливленд, чтобы посмотреть баскетбольный матч. На певице было леопардовое пальто и платье от бренда Alaia, которое она сочетала с черными колготками и сапогами. Дополнили этот образ красивый макияж и укладка.

Адель / Getty Images

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