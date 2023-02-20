У пальмы и с кокосом в руке: участница "Холостяка-12" в прозрачном кроп-топе блеснула сексуальной грудью

Виктория Варлей продолжает радовать подписчиков красивыми снимками из фотосета на побережье Атлантического океана.
Участница 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" – актриса Виктория Варлей – опубликовала в Instagram новый снимок из пикантной пляжной фотосессии.
На этот раз красавица позировала на побережье Атлантического океана у пальмы, держа в руке кокос.
Виктория продемонстрировала стройную грациозную фигуру в соблазнительном образе. На ней была черная длинная юбка с высоким разрезом, который обнажал ее стройные ноги, и бежевый прозрачный кроп-топ с сексуальным декольте. Сквозь кроп-топ просвечивалась пышная сексуальная грудь Варлей.
Лук она дополнила гладким пучком и красивым макияжем.
Напомним, в прошлый раз Вика Варлей позировала на пляже топлес.
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