У Сары Джессики Паркер есть особенная сумка: актриса показала свою гражданскую позицию на съемках

Даже такое развлекательное шоу не обошли политические перипетии, которые сейчас творятся в мире.

Похоже, что сериал "И просто так…", который является продолжением "Секса в большом городе", решил немного изменить свой формат и стать более вовлеченным в политическую жизнь страны. Дело в том, что на съемках этого шоу главная актриса Сара Джессика Паркер неоднократно появлялась с сумкой-тоут довольно большого размера.

Рассматривая фото актрисы можно заметить, что с этим аксессуаром она бывала очень часто на работе, поэтому возможно, он появится и в кадре. На сумке был принт в виде брызгов краски, а также надпись The States Project. Как оказалось это некоммерческая организация, которая специализируется на поддержке законодательных органов штатов. Это было довольно актуально, ведь в США сейчас как раз год выборов.

Ниже вы можете рассмотреть с чем и как Паркер сочетала сумку.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

А вот то, что Сара Джессика уже проголосовала она показала в Instagram, запостив фото, которое сделала ее дочь.

Ранее мы рассказывали еще об одной особенности третьего сезона "И просто так…." ведь в нем практически не будет туфель от бренда актрисы SJP by Sarah Jessica Parker, поскольку она решила его закрыть после 10 лет работы. Какие же 10 пар обуви, появится в сериале на Саре Джессике, вы можете узнать в нашем материале.

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