Шоу-бизнес
119
1 мин

В сером костюме и с красной помадой: 80-летняя Хелен Миррен в эффектном луке появилась на фэшн-показе

Актриса своим образом привлекла внимание на Парижской неделе моды.

Алина Онопа
Хелен Миррен

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила фэшн-показ бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала там эффектный аутфит, в котором она выглядела роскошно

На звезде был серый костюм в полоску, который состоял из однобортного жакета и брюк свободного кроя, и белая рубашка. Наряд Хелен дополнила черными туфлями на невысоких шпильках, черным кожаным клатчем и солнцезащитными очками, которые держала в руке.

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен / © Getty Images

Миррен сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с акцентом на красной помаде.

Напомним, Хелен Миррен в красивом платье с цветами и белом жакете сияла на премьере фильма в Лондоне.

119
