В сером костюме и с красной помадой: 80-летняя Хелен Миррен в эффектном луке появилась на фэшн-показе
Актриса своим образом привлекла внимание на Парижской неделе моды.
Хелен Миррен посетила фэшн-показ бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала там эффектный аутфит, в котором она выглядела роскошно
На звезде был серый костюм в полоску, который состоял из однобортного жакета и брюк свободного кроя, и белая рубашка. Наряд Хелен дополнила черными туфлями на невысоких шпильках, черным кожаным клатчем и солнцезащитными очками, которые держала в руке.
Миррен сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с акцентом на красной помаде.
Напомним, Хелен Миррен в красивом платье с цветами и белом жакете сияла на премьере фильма в Лондоне.