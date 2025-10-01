В сером костюме и с красной помадой: 80-летняя Хелен Миррен в эффектном луке появилась на фэшн-показе

Хелен Миррен / © Getty Images

Хелен Миррен посетила фэшн-показ бренда Stella McCartney, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса продемонстрировала там эффектный аутфит, в котором она выглядела роскошно

На звезде был серый костюм в полоску, который состоял из однобортного жакета и брюк свободного кроя, и белая рубашка. Наряд Хелен дополнила черными туфлями на невысоких шпильках, черным кожаным клатчем и солнцезащитными очками, которые держала в руке.

Хелен Миррен / © Getty Images

Миррен сделала укладку с прикорневым объемом и макияж с акцентом на красной помаде.

Напомним, Хелен Миррен в красивом платье с цветами и белом жакете сияла на премьере фильма в Лондоне.