У всех на глазах: Джей Ло отчитала мужа во время светского выхода

На днях пара посетила церемонию вручения премии "Грэмми". Бдительные поклонники заметили, что между супругами произошел не очень приятный разговор во время мероприятия.
Пара сидела в первом ряду на церемонии. Камеры засняли, как Дженнифер отчитала Бена Аффлека после того, как он что-то прошептал ей на ухо. Эксперты, которые умеют читать по губам расшифровали, что же Дженнифер сказала в тот вечер Бену. Это была фраза: "Стоп. Выгляди более дружелюбно. Выгляди мотивированным", - пишет Mirror.
@somosmitu #sadaffleck (Ben Affleck) es el reflejo de nosotros cuando éramos niños y queríamos irnos de la fiesta, pero mamá no #jlo #benaffleck #jenniferlopez #jajaja #memesenespañol #latinamon #latinamombelike #grammys #premiosgrammy #madres #madreslatinas #yanosvamosss #mimama #grammys2023 #jenniferbennifer #bennifer ♬ original sound - Somos mitú
Поклонники пары отшутились в комментариях: "Вот почему я больше не фотографируюсь с мужем", "Кажется, он никогда не получает удовольствия или просто не фотогеничен", а кто-то даже вспомнил бывшую жену Бена Дженнифер Гарнер и написал: "Дженнифер Гарнер дома ест попкорн, и такая… "Девочка, теперь он твоя проблема".
Напомним, во время церемонии также произошла забавная ситуация, когда ведущий мероприятия Тревор Ноа пошутил о пенисе принца Гарри, а Джей Ло оценила его шутку. Эти кадры также разлетелись по всем изданиям.
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