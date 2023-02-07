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У всех на глазах: Джей Ло отчитала мужа во время светского выхода

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2905
Время на прочтение
2 мин
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У всех на глазах: Джей Ло отчитала мужа во время светского выхода

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На днях пара посетила церемонию вручения премии "Грэмми". Бдительные поклонники заметили, что между супругами произошел не очень приятный разговор во время мероприятия.

Пара сидела в первом ряду на церемонии. Камеры засняли, как Дженнифер отчитала Бена Аффлека после того, как он что-то прошептал ей на ухо. Эксперты, которые умеют читать по губам расшифровали, что же Дженнифер сказала в тот вечер Бену. Это была фраза: "Стоп. Выгляди более дружелюбно. Выгляди мотивированным", - пишет Mirror.

@somosmitu #sadaffleck (Ben Affleck) es el reflejo de nosotros cuando éramos niños y queríamos irnos de la fiesta, pero mamá no ⁠ #jlo #benaffleck #jenniferlopez #jajaja #memesenespañol #latinamon #latinamombelike #grammys #premiosgrammy #madres #madreslatinas #yanosvamosss #mimama #grammys2023 #jenniferbennifer #bennifer ♬ original sound - Somos mitú

Поклонники пары отшутились в комментариях: "Вот почему я больше не фотографируюсь с мужем", "Кажется, он никогда не получает удовольствия или просто не фотогеничен", а кто-то даже вспомнил бывшую жену Бена Дженнифер Гарнер и написал: "Дженнифер Гарнер дома ест попкорн, и такая… "Девочка, теперь он твоя проблема".

Напомним, во время церемонии также произошла забавная ситуация, когда ведущий мероприятия Тревор Ноа пошутил о пенисе принца Гарри, а Джей Ло оценила его шутку. Эти кадры также разлетелись по всем изданиям.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
2905
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