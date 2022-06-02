Убитая горем: Эмбер Херд со слезами на глазах засняли папарацци на выходе из здания суда

Убитая горем: Эмбер Херд со слезами на глазах засняли папарацци на выходе из здания суда

Джонни Депп выиграл суд у экс-жены Эмбер Херд. Теперь актриса должна выплатить ему компенсацию в размере 15 миллионов долларов, что не может ее не огорчать. Ведь встречный иск мисс Херд был на 100 миллионов против 50-ти миллионов со стороны Деппа.

Вчера Эмбер Херд засняли папарацци, когда она покидала здание суда округа Фэрфакс в Фэрфаксе, штат Вирджиния. Одетая в черное трикотажное платье с рукавом три четверти и широким кожаным поясом на талии Эмбер выглядела подавленной и практически со слезами на глазах выходила из здания.

Эмбер Херд / Фото: Getty Images

Актриса, которая обвиняла бывшего мужа Джонни Деппа в тирании и сексуальном насилии, назвала решение о возмещении ущерба в размере 15 миллионов долларов бывшему мужу "неудачей для женщин" и потерей свободы слова.

После вынесения вердикта в суде Эмбер выразил разочарование по поводу ряда последствий решения присяжных.

Эмбер Херд / Фото: Getty Images

"Разочарование, которое я чувствую сегодня, невозможно передать словами. Я убита горем, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти, влиянию и влиянию моего бывшего мужа", - говорится в заявлении Херд после вынесения решения в среду, пишет Daily Mail. "Я считаю, что адвокатам Джонни удалось заставить присяжных не обращать внимания на ключевой вопрос свободы слова и игнорировать доказательства, которые были настолько убедительными, что мы выиграли в Великобритании", - заявила Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд / Фото: Associated Press

Поражение в суде Эмбер считает потерей для ее свободы слова.

"Мне грустно, что я проиграла это дело. Но мне еще более грустно от того, что я, кажется, потеряла право, которое, как мне казалось, я имела, как американка, - говорить свободно и открыто", - заявила Херд.

Тем временем 58-летний Джонни Депп, выигравший дело в суде, поблагодарил за всех поклонников за поддержку и добрые слова, которые летели к нему со всего мира.

Джонни Депп / Фото: Associated Press

"Я надеюсь, что мое стремление к тому, чтобы сказать правду, помогло другим, мужчинам и женщинам, которые оказались в похожей ситуации, и что те, кто их поддерживает, никогда не сдается", - сказал актер.

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

Эмбер Херд / Фото: Associated Press

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