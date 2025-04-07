Убывающая Луна с 14 до 27 апреля 2025 года: что нас ждет в это время

Убывающая Луна с 14 до 27 апреля 2025 года / © Credits

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Апрельское полнолуние традиционно называют Розовой Луной, и именно оно определяет энергетический фон на ближайшие две недели. Это название пришло из североамериканских обычаев, где в это время расцветает дикая флокса — розоватое нежное растение, символизирующее возрождение, любовь и пробуждение после зимы. Хотя Луна на небе не приобретает розового цвета, ее символическое значение в этот период особенно мягкое, гармоничное и глубокое, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Розовая Луна несет энергию обновления, гармонии и баланса, а ее расположение в знаке Весы усиливает темы взаимодействия, партнерства и справедливости. Это символ пробуждения, нежности и перехода от внутреннего к внешнему расцвету.

На убывающей Луне особенно ярко чувствуется контраст между идеалом и реальностью. Что в отношениях действительно про любовь, а что — про компромиссы на грани предательства себя? Это время для честного ответа.

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Весы — знак мира. А убывающая Луна после полнолуния в этом знаке предлагает примириться с тем, что уже невозможно изменить. В ближайшие дни может прийти осознание, что иногда гармония — не в том, чтобы всё исправить, а в том, чтобы отпустить то, что больше не приносит удовлетворения.

Убывающая Луна в апреле помогает мягко отпустить, отпечатать в сердце уроки, полученные в полнолуние, и освободить место для новой весны в душе. В архетипическом смысле ее можно связать с несколькими символами:

Мудрая Старуха — символ накопленного опыта и осознанности. Этот архетип напоминает о необходимости анализа пройденного пути, осмысления уроков и подготовки к новому этапу жизни.

Отшельник — архетип уединения и внутреннего поиска. Убывающая Луна создаёт пространство для размышлений, медитации и самопознания.

Алхимик — энергия трансформации и глубинных изменений. Этот период помогает очиститься от старого, избавиться от лишнего и подготовиться к обновлению.

Страж Порогов — архетип перехода, связанный с завершением одного цикла и началом нового. Он помогает осознать важность переходных моментов и их влияние на дальнейший путь.

Убывающая Луна учит нас отпускать, завершать и накапливать мудрость, чтобы в новолуние начать все заново. После напряженных и ярких дней первой половины апреля наступает естественная фаза «выдоха», паузы, внутреннего фокуса. В этот период особенно полезны духовные практики — медитации, расстановки, йога, ведение дневника, интуитивное рисование. Меньше активности — больше созерцания в дни убывания Луны.

Особенности периода убывающей Луны в апреле 2025 года

13 - 19 апреля:

Время, когда энергия полнолуния все еще мощная, но уже идет на спад.

Подходит для анализов в отношениях, прощения, отпускания старых обид.

Хорошее время для завершения творческих процессов или внутреннего переосмысления своего стиля, вкусов, эстетики.

20 - 25 апреля:

Подключаются влияния Марса в Льве и Плутона в Водолее — могут возникнуть внутренние напряжения, особенно в темах власти, воли, личных границ.

Это прекрасный момент для глубокой трансформации, работы с родом, перезаписи убеждений, психотерапии.

Возможны эмоциональные всплески — не подавляй чувства, но направляй их в творчество или очищающие практики.

26 - 27 апреля: Бальзамическая Луна

Заключительная стадия перед новолунием.

Время тишины, итога, благословения.

Очень хорошо подходит для ритуалов отпускания, прощения, подведения итогов, благодарности.

Существует множество ритуалов и энергетических практик, которые помогают освободить сердце от тяжести невысказанных слов, давних обид, чувства вины или сожалений. Их нужно проводить в вечернее время, желательно в тишине и уединении. Вот один из них:

Что потребуется:

белая или розовая свеча (символ Венеры и очищения);

лист бумаги и ручка;

небольшая миска с водой;

сухие лепестки (можно флокса, розы, лаванды);

музыка без слов или звуки природы (опционально);

ароматическое масло (например, ладан, лаванда, роза).

Ход практики:

1. Подготовьте пространство.

Очистите помещение, зажгите свечу. При желании включите мягкую музыку. Окуните пальцы в воду с лепестками и немного помассируйте в области сердца (грудной клетки), мысленно говоря:

«Я готова отпустить всё, что больше не служит любви и свету.»

2. Письмо обиды и прощения.

Возьмите лист бумаги и напишите в свободной форме:

Кого хотите простить — и за что.

За что вы хотите простить себя.

Что больше не хочется носить в своём сердце.

Пишите всё честно, не стесняясь слов. Даже если это тяжёлые эмоции — они здесь, чтобы быть увиденными и исцелёнными.

3. Слова отпускания.

Прочтите текст вслух или про себя:

«Я вижу боль. Я вижу обиду.

Но я выбираю не нести её дальше.

Я отпускаю всё, что тяготит.

Я прощаю и прощаюсь.

Моё сердце свободно. Моя душа светла.

Да будет так.»

4. Сожгите или разорвите письмо.

Если безопасно — сожгите его, бросив пепел в воду. Или разорвите и положите в миску.

Представьте, как вода очищает всё, что вы отпускаете. Поблагодарите эту стихию.

5. Закройте практику.

Потушите свечу со словами:

«Свет возвращается в мою душу.

Я в мире с собой.

Я в мире с миром.»

Этот ритуал сделает сердце станет лёгким и открытым, поможет наполнить пространство вокруг новой, тёплой, по-венериански красивой энергией. Период убывающей Луны, начавшийся в знаке Весы, даёт возможность распутать узлы, успокоить душу, подготовить почву для следующего цикла.

Венерианская энергия продолжает звучать и после новолуния 27 апреля в 22:31 (gmt+3), которое произойдет также в знаке управления Венеры — Тельце. А это значит, что впереди целый месяц, когда очищение и возрождение происходит через красоту, принятие и нежность. Убывающая Луна в апреле унесёт всё лишнее, что позволит сердцу стать свободным и лёгким — как лепесток флокса на весеннем ветру.