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Участница "Холостяка-12" впервые показала своего бразильского парня-футболиста

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
43к
Время на прочтение
1 мин
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Участница "Холостяка-12" впервые показала своего бразильского парня-футболиста

Юлия Кавчук/Instagram

Юлия Кавчук сейчас живет в Дубае, где и познакомилась со своим любимым.

Участница 12-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Кавчук – во время пост-шоу "Жизнь после проекта" рассказала о своей личной жизни. Девушка призналась, что встречается с известным бразильским футболистом, с которым познакомилась в Дубае.

А вчера Юля решила показать фолловерам своего возлюбленного. В Instagram Stories она опубликовала видео, где они вместе проводят время дома. Пара мило улыбается на камеру.

Юлия Кавчук/Instagram / ©
Юлия Кавчук/Instagram

"Ну ладно… Может, завтра удалю. Я веселюсь, потому что безработная теперь, а он работает. Считаю — идеально", — написала на видео Кавчук.

И действительно, сегодня Юлия уже удалила это сториз.

Напомним, главный герой проекта "Холостяк-12" Алекс Топольский признался, в отношениях ли он сейчас.

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Дата публикации
Просмотры
43к
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