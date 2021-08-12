Участница "Холостяка-10" в розовом мини-платье похвасталась стройными ногами

Алина Ляшук обожает розовые наряды.

Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" — Алина Ляшук — продемоснтрувала фолловерам в Instagram нежный и кокетливый одновременно аутфит. Красавица позировала на камеру в коротком розовом платье с рюшами, которое прекрасно подчеркнуло ее стройные ноги.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

Наряд она дополнила розовыми босоножками. Волосы Алина выровняла и сделала нежный макияж.

Девушка обожает розовый цвет, поэтому у нее есть немало одежды такого оттенка. Недавно на отдыхе Алина продемонстрировала лук в розовом платье в мелкий принт длины миди с разрезом, сквозь который она хвасталась стройными ногами.

Алина Ляшук / Instagram Алины Ляшук

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