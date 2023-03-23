Участница "Холостяка-11" в кожаном мини-платье похвасталась сексуальным декольте

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа.

Девушка позировала на фоне фотозоны с большими белыми крыльями. Анна предстала в кожаном мини-платье на молнии и с сексуальным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Анна Гузеева/Instagram

Наряд она дополнила черными колготами в сетку и черными ботфортами.

Анна Гузеева/Instagram

Анна сделала прическу с локонами и уложила ее на одну сторону, а также макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила длинными лаконичными серьгами.

Напомним, другая участница проекта "Холостяк-11" - Джессика Чеги - показала фото с отдыха в Дубае. Она в ярком купальнике продемонстрировала стройную фигуру.

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