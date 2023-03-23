Участница "Холостяка-11" в кожаном мини-платье похвасталась сексуальным декольте

Анна Гузеева продемонстрировала эффектный образ total black.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Анна Гузеева – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного образа.
Девушка позировала на фоне фотозоны с большими белыми крыльями. Анна предстала в кожаном мини-платье на молнии и с сексуальным декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.
Наряд она дополнила черными колготами в сетку и черными ботфортами.
Анна сделала прическу с локонами и уложила ее на одну сторону, а также макияж с акцентом на красной помаде. Уши она украсила длинными лаконичными серьгами.
Напомним, другая участница проекта "Холостяк-11" - Джессика Чеги - показала фото с отдыха в Дубае. Она в ярком купальнике продемонстрировала стройную фигуру.
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